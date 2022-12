Milan, rinnovi Leao-Bennacer: a che punto siamo

Per Leao invece - che dal 26 tornerà a lavorare a Milanello - un nuovo appuntamento è previsto per i primi giorni del mese di gennaio. Ritroverà dopo 50 giorni l’intero gruppo, compresi Maignan e Origi, che a Salerno non ci saranno e che continuano a lavorare a parte in palestra. Pioli sta lavorando sul 4-2-3-1. Solito tema tattico. I rientri di Calabria e di Saelemaekers, daranno equilibrio all’interna squadra, e soprattutto il ritorno del capitano, dirotterà nuovamente Kalulu in mezzo alla difesa.