Cresce la fiducia in casa rossoblù per il ritorno di Claudio Ranieri, individuato come profilo ideale per sostituire l'esonerato Fabio Liverani. I contatti si sono intensificati e ci sono segnali positivi: la volontà è quella di raggiungere l'intesa al più presto

L'obiettivo è ben chiaro, il profilo individuato dal Cagliari per la panchina è quello di Claudio Ranieri. Dopo l'esonero di Fabio Liverani, la società rossoblù ha deciso di puntare sull'ex allenatore - tra le altre - di Chelsea, Roma e Leicester e, dopo i primi approcci delle scorse ore, la trattativa prosegue ad oltranza. I contatti vanno avanti spediti e ci sono segnali positivi per il buon esito dell'affare: la volontà è infatti quella di raggiungere un'intesa al più presto. Qualora non si dovesse trovare un accordo entro lunedì 26, giorno della prossima partita interna contro il Cosenza, a guidare il Cagliari in panchina potrebbe andare Roberto Muzzi, che in questo momento sta guidando la squadra in allenamento.