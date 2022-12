Se il Mondiale non è andato bene per l’Inghilterra, eliminata ai quarti dalla Francia, ha certamente reso ancora più scintillante il talento di una delle sue stelline, quel Jude Bellingham che ha dimostrato ai pochi che ancora non se ne erano accorti tutte le qualità da centrocampista totale. La corsa per accaparrarsi il giocatore del Borussia Dortmund è ora cominciata, con il Real Madrid fortemente interessato e in vantaggio sulle altre squadre interessare. Ma nel novero delle pretendenti si è aggiunto quasi ufficialmente anche il Liverpool di Jurgen Klopp che nella conferenza stampa della vigilia del ritorno della Premier, i Reds saranno impegnati nel Boxing Day nella trasferta di Birmingham contro l’Aston Villa (CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA COMPLETO), ha elogiato senza mezzi termini il giocatore: "Tutti hanno visto che Mondiale ha fatto: è stato eccezionale", ha detto il manager dei Reds. “Provate a chiedere a chi non segue con grande attenzione il calcio quanti anni ha: non credo andrebbe neanche vicino ai suoi 19 anni. Direbbe 28 o 29, per la maturità che mostra in campo. Con tutte le doti che possiede e con quelle che può sviluppare, direi che ha grande facilità di crescita. Lo seguo da quando è andato a Dortmund”, ha continuato Klopp. “Tutti nel calcio sapevano del suo talento: non so quali siano le cifre dell'affare, ma se il calcio inglese gli vuole bene non deve parlare di soldi, per non rovinarlo”.