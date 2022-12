Il Psv Eindhoven ha reso noto di aver raggiunto un accordo con il Liverpool per la cessione di Cody Gakpo, attaccante della nazionale olandese che si è distinto nell'ultimo Mondiale in Qatar con 3 gol. "Il 23enne partirà a breve per l'Inghilterra per perfezionare l'operazione", si legge nel tweet pubblicato dal Psv. Non sono ancora state rese note le cifre (si parla di 40-50 milioni), ma il direttore sportivo del Psv, Marcel Brands, ha anticipato che sarà un "trasferimento record per il club"

I numeri di Gakpo

Come detto sopra, il talento di Gakpo ha brillato nell'ultimo Mondiale in Qatar. Ma è da tempo che il gioiello del Psv si mette in mostra con la maglia del club in cui è cresciuto. In questa stagione ha segnato 9 gol in 14 presenze in Eredivisie e tre reti in cinque partite di Europa League. Nel complesso con la maglia del Psv ha segnato 55 gol in 159 partite. Con la nazionale olandese la sua storia è appena iniziata, ma la media gol è già impressionante: 6 centri in 14 match, quasi una rete ogni due partite. Ora per Gakpo, dopo il Qatar, ci sono altri due grandi palcoscenici dove mettersi in mostra per spiccare definitivamente il volo: la Premier League e la Champions League. Con la maglia del Liverpool e con un allenatore come Jurgen Klopp, in grado di far rendere al massimo i suoi giocatori offensivi.