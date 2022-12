Dopo il rinnovo di Lobotka fino al 2027 (con opzione per il 2028), il club campano è al lavoro per blindare altri due elementi cardine dell'undici titolare di Luciano Spalletti: Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo. Per un Napoli che pensa al presente ma anche, e soprattutto, al futuro

Lobotka è stato il primo. Poi a breve arriveranno gli altri, a cominciare da Rrahmani e Di Lorenzo. Il futuro è adesso. E per questo motivo il Napoli si è mosso con giusto anticipo per blindare i giocatori che costituiscono l’ossatura del progetto. Non ci sarebbe da stupirsi, considerando i numeri di Lobotka, primo in Italia nelle classifiche di rendimento tra i colleghi di reparto. Aver trovato in un tempo relativamente breve l’accordo sul nuovo contratto rappresenta un altro successo per De Laurentiis e Giuntoli. Su Lobotka non ci sono mai stati dubbi del resto, considerando i milioni investiti, ventuno, nel gennaio del 2020.