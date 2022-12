Gakpo al Liverpool: "Qui per crescere ancora"

Il talento olandese è un nuovo giocatore del Liverpool, ingaggiato dal PSV Eindhoven per 42 milioni di euro più bonus. Gakpo ha espresso i suoi primi pensieri da neo Reds: "E' la mossa giusta per me per diventare un calciatore migliore, sono grato di essere qui". Anche Klopp soddisfatto: "E' giovane ma ha già tanta esperienza e ha margini di crescita per questo penso che avrà un futuro brillante con noi"

Colpo di mercato da parte del Liverpool che ha ingaggiato dal PSV Eindhoven il talento olandese Cody Gakpo per una cifra pari a 42 milioni di euro più bonus. Dunque i Reds si rinforzano per provare a risalire una classifica deficitaria in Premier. Il neo acquisto del Liverpool ha espresso i suoi primi pensieri da nuovo giocatore di Klopp: "Nel momento in cui stavo parlando con l'allenatore, è entrato nell'ufficio Van Dijk, e poi abbiamo chiacchierato un po' - dice - Abbiamo parlato molto al telefono negli ultimi giorni. Quello che mi ha detto è che questa è la mossa giusta per me, per crescere e diventare un giocatore migliore, che il club è davvero grande un club enorme ma anche una vera famiglia e questo aspetto penso che sia anche molto importante per me perché sono un ragazzo di famiglia. Virgil ha detto solo cose buone e sono anche felice che sia qui, quindi può aiutarmi. Per quanto mi riguarda, sono davvero grato di essere qui".