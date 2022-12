I Blues hanno messo nel mirino Enzo Fernandez, centrocampista del Benfica che ha una clausola superiore ai 100 milioni di euro. Nel caso la trattativa andasse in porto, Jorginho potrebbe salutare i Blues a parametro zero: su di lui c'è l'interesse del Newcastle. Intanto la trattaitiva con il Monaco per Badiashile prosegue spedita JAMES, ALTRO INFORTUNIO: CHELSEA SUL MERCATO Condividi

Jorginho potrebbe lasciare il Chelsea a parametro zero. Dopo l'exploit al Mondiale, i Blues hanno infatti messo gli occhi su Enzo Fernandez, centrocampista dell'Argentina classe 2001. Il centrocampista del Benfica ha una clausola da oltre 100 milioni che lo lega al club portoghese e la prossima estate si potrebbe scatenare una vera a propria asta per lui. Inoltre, secondo quanto riferiscono i media inglesi e portoghesi, sembra che il Chelsea abbia già pronti 120 milioni da spendere per il centrocampista argentino. In caso di arrivo di Enzo Fernandez alla corte di Potter, a fargli posto potrebbe essere proprio Jorginho. Con il contratto in scadenza a giugno 2023, un altro club di Premier è interessato al centrocampista italiano: si tratta del Newcastle, che potrebbe acquistare Jorginho a parametro zero.

I numeri di Jorginho con il Chelsea Arrivato a Londa nell'estate del 2018 su espressa richiesta di Maurizio Sarri, con la maglia del Chelsea il centrocampista italiano ha collezionato 136 presenze mettendo a segno 21 gol. Al termine della prima stagione con la maglia dei Blues, Jorginho ha vinto l'Europa League battendo in finale l'Arsenal. Dopo un inizio difficoltoso nella stagione 2020/2021, con l'arrivo di Tuchel in panchina Jorginho torna a essere uno dei punti cardine della squadra, tant'è che a fine stagione porta a casa la Champions League e la Supercoppa. Il 26 dicembre 2021 realizza una doppietta su rigore contro l'Aston Villa stabilendo il nuovo record di rigori segnati in un anno solare in Premier League.

Badiashile-Chelsea: trattativa in fase avanzata Benoit Badiashile sarà presto un giocatore del Chlsea. La trattativa tra il club e inglese e il Monaco è in fase avanzata e la fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Dopo Wesley Fofana, acquistato in estate dal Leicester per 80 milioni, il Chelsea è pronto rinforzare ulteriormente la linea difensiva.