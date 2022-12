Il Lecce cerca rinforzi a centrocampo e ha messo gli occhi su Youssef Maleh . Dopo un inizio di stagione ai margini della rosa della Fiorentina, il centrocampista italo-marocchino è a caccia di spazio e nella seconda parte di stagione potrebbe rilanciarsi tra le fila del club allenato da Baroni . Sono già stati avviati i contatti tra le due società, ma anche con l'agente del calciatore . I salentini sono a caccia di un rinforzo in mediana e Maleh sembra essere l'occasione giusta. Da monitorare, però, anche l'interesse della Sampdoria , che di recente aveva manifestato interesse per il centrocampista della Fiorentina e stava pensando a un possibile scambio con Sabiri .

I numeri di Maleh con la Fiorentina

Acquistato dalla Fiorentina nel gennaio del 2021, Maleh termina la stagione con la maglia del Venezia ottenendo la promozione in Serie A servendo a Bocalon l'assist decisivo nella gara con il Cittadella. All'inizio della stagione 2021/2022 viene inserito nella rosa della prima squadra viola con la quale fino a ora ha totalizzato 45 presenze e 3 gol. In questa stagione, sono solo 7 i gettoni in campionato, più tre in Conference League. Maleh vuole tornare a essere un protagonista e Lecce può essere la piazza giusta per lui.