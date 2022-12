L'attaccante torna a Empoli dopo tre anni e mezzo: Caputo si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Percorso inverso, invece, per Lammers che passa alla Samp in prestito secco

L'Empoli si prepara a riaccogliere Ciccio Caputo. Tre anni e mezzo dopo il suo addio, l'attaccante vestirà nuovamente la maglia del club che lo ha lanciato in Serie A. Empoli e Sampdoria hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Nel caso in cui scatti l'obbligo, Caputo firmerebbe un biennale. Nell'operazione rientra anche Sam Lammers: l'attaccante olandese farà il percorso inverso e passerà in prestito secco alla Sampdoria. L'Empoli conta di avere il nulla osta di Caputo nella notte: l'obiettivo è far arrivare il giocatore già venerdì.