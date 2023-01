La priorità in casa rossonera sono i rinnovi di Leao e Bennacer. Giroud può restare e se parte Bakayoko a gennaio può arrivare un altro mediano ACQUISTI, CESSIONI E TRATTATIVE SQUADRA PER SQUADRA Condividi

Nessuna sorpresa sotto l’albero per Stefano Pioli. Quelli che sperava potessero essere i regali più belli per Natale, dovrà trasformarli in desideri per il futuro, magari con il brindisi di Capodanno. L’obiettivo principale sono i rinnovi di Leao e Bennacer. Maldini e Massara speravano di chiudere ogni discorso prima dell’inizio del mondiale ma per tempistiche e complessità dei due contratti, hanno dovuto rimandare al 2023, quindi diciotto mesi prima della scadenza fissata giugno 2024.

Più passa il tempo e più sarà difficile fare arrivare a dama. Soprattutto per il contratto di Leao. Il portoghese, reduce da un mondiale dove ha giocato poco ma dove spesso è stato decisivo, continua ad essere corteggiato da top club europei, Chelsea e Psg tra tutti. Ha fatto una richiesta economica molto alta al Milan anche per poter rimborsare lo Sporting Lisbona che aveva vinto la causa alla Fifa da quasi 20 milioni di euro, dopo che il giocatore si era svincolato in maniera incauta per passare al Lille nell'estate 2018. Il Milan offre 6 milioni di euro netti per 5 anni, Leao ne vorrebbe molti di più perché una buona parte dei suoi proventi verrebbe poi girata al club che lo ha cresciuto, ma che poi ha dovuto salutarlo a costo zero. Se non ci fosse questo problema con lo Sporting, Leao rimarrebbe ben volentieri in rossonero. E' consapevole di essere al centro del progetto e che sarebbe protagonista assoluto in futuro, ma il Milan non può offrirgli quello che andrebbe a guadagnare a Londra o a Parigi. Maldini continua a confidare in un esito positivo della vicenda. Vuole parlarci ancora per convincerlo e trovare l'incastro giusto. Sa che il rinnovo di Leao rappresenta la priorità assoluta del mercato milanista per evitare di dover ascoltare proposte che per il portoghese arriveranno da tutta Europa.

Cosa manca al sì di Bennacer Così come richieste importanti arriveranno per Bennacer se il Milan non riuscisse a prolungare il contratto dell’algerino. In questo caso però si parla di cifre decisamente inferiori e il Milan è convinto di poter riuscire ad accontentare il giocatore con un accordo che potrebbe non superare i 3,5 milioni netti a stagione.

Discorso diverso per Giroud. Dopo un mondiale da protagonista, è chiaro che il Milan abbia voglia di continuare a puntarci. Sul francese, Pioli ha sempre confidato e continuerebbe a farlo, per la qualità e lo spessore umano che ha sempre dimostrato. La decisione però sarà solamente di Olivier. Se avrà voglia di continuare a giocare in Italia, un posto per lui nel Milan sarà garantito e quindi non ci saranno problemi per un rinnovo di contratto. L'argomento verrà affrontato probabilmente in primavera.

Il mercato in entrata Non è previsto nessun investimento pesante. Possibile che si aspetteranno gli ultimi giorni di gennaio per capire se si potrà cogliere qualche opportunità, in particolare prestiti con diritti di riscatto e soprattutto se il Milan riuscisse a piazzare Bakayoko, l’unico giocatore messo in lista d’uscita dal club. Sul mediano c’è l’interesse del Galatasaray e più sfumato quello del Nottingham Forrest. Per ora però nessuna offerta concreta. Per Maldini e Massara sarà inevitabilmente un mercato di attesa, soprattutto di risposte importanti da quei giocatori che il Milan vorrebbe blindare.