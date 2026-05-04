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L'Originale on tour dall'1 giugno: si parte da Olbia

Calciomercato

Al via il 1° giugno la nuova edizione di Calciomercato - L'Originale nella versione estiva 'on tour'. Un viaggio lungo quasi 50 giorni che prenderà il via da Olbia per concludersi a Capri nell’ultima settimana di agosto, toccando 9 città italiane. Sulle note di “Avrei bisogno di sorridere”, la nuova canzone firmata da Alessandro Bonan

DA ROMA INIZIA LA GRANDE ESTATE ITALIANA DELLA CASA DELLO SPORT

Dal 1° giugno, su Sky e in streaming su NOW, torna uno dei format più amati dell’estate di Sky Sport: Calciomercato – L’Originale. Il programma culto celebra quest’anno il traguardo dei 22 anni, confermandosi un appuntamento imprescindibile per gli appassionati. All’insegna del divertimento e delle tante notizie, prenderà il via da Olbia il 1° giugno per concludersi a Capri nell’ultima settimana di agosto, toccando 9 città italiane, luoghi di cultura, villeggiatura, bellezza e svago. 

'Avrei bisogno di sorridere', la nuova canzone

Un viaggio lungo quasi 50 giorni, da vivere insieme a tanti protagonisti dello sport, volti noti di Sky e campioni del calcio italiano. Firmato e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli, il programma conferma anche per questa edizione un ruolo centrale alla musica. Ritmo incalzante, cassa dritta e battito di mani al cielo: è questa l’energia di 'Avrei bisogno di sorridere', la nuova canzone firmata da Alessandro Bonan per l’edizione estiva 2026. Una canzone liberatoria, un invito alla leggerezza e al disimpegno contro le difficoltà della vita.

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