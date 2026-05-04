Dal 1° giugno , su Sky e in streaming su NOW, torna uno dei format più amati dell’estate di Sky Sport: Calciomercato – L’Originale . Il programma culto celebra quest’anno il traguardo dei 22 anni, confermandosi un appuntamento imprescindibile per gli appassionati. All’insegna del divertimento e delle tante notizie, prenderà il via da Olbia il 1° giugno per concludersi a Capri nell’ultima settimana di agosto, toccando 9 città italiane , luoghi di cultura, villeggiatura, bellezza e svago.

'Avrei bisogno di sorridere', la nuova canzone

Un viaggio lungo quasi 50 giorni, da vivere insieme a tanti protagonisti dello sport, volti noti di Sky e campioni del calcio italiano. Firmato e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli, il programma conferma anche per questa edizione un ruolo centrale alla musica. Ritmo incalzante, cassa dritta e battito di mani al cielo: è questa l’energia di 'Avrei bisogno di sorridere', la nuova canzone firmata da Alessandro Bonan per l’edizione estiva 2026. Una canzone liberatoria, un invito alla leggerezza e al disimpegno contro le difficoltà della vita.