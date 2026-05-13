La Roma ha diversi giocatori in scadenza, alcuni dei quali ritenuti fondamentali da Gasperini per lo spogliatoio: l'allenatore giallorosso spinge per i loro rinnovi in vista della prossima stagione. Tra questi ci sono Dybala, Pellegrini, El Shaarawy e persino Celik, che sembrava già lontano dalla Capitale. Nel frattempo su Gollini è tornato forte l'interesse del Besiktas

Nelle ultime settimane Gasperini si è impegnato per provare a spingere sui rinnovi di alcuni calciatori in scadenza, considerati fondamentali per la forza dello spogliatoio giallorosso. Tra questi c’è anche Dybala, che dopo la vittoria in rimonta contro il Parma aveva dichiarato a Sky: "Il derby sarà la mia ultima partita davanti ai tifosi della Roma". Martedì 12 maggio l'agente dell'argentino era a Roma, sintomo che la storia tra la 'Joya' e i giallorossi potrebbe non essere ancora conclusa. Si sta lavorando anche per rinnovare il contratto di Pellegrini, oltre che di El Shaarawy e Celik, che sembravano lontani dal rimanere. L'attaccante azzurro sarebbe già pronto a trattare per il prolungamento di contratto. Si tratta di opportunità che la Roma vorrebbe cercare di risolvere, anche prima della prossima partita in casa (il derby in programma il 18 maggio), per permettere a quelli che non troveranno un'intesa economica di salutare l'Olimpico nel modo migliore. Nel frattempo su Gollini è tornato di nuovo al Besiktas, non è escluso che possa lasciare la Roma nelle prossime settimane per affrontare una nuova esperienza in Turchia.