Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Muric: "Non intendo più giocare per il Sassuolo per motivi personali"

Calciomercato

Il portiere kosovaro, in prestito dall'Ipswich, ha dichiarato di ritenere chiusa la sua esperienza con il Sassuolo: “Ho informato il club che non voglio più rimanere per motivi personali”

Non intendo giocare per il Sassuolo nella prossima stagione”. A parlare è Arijanet Muric, portiere in forza in questa stagione ai neroverdi, che a gianlucadimarzio.com ha svelato: Ho informato il club che non voglio rimanere qua dopo questa stagione per motivi personali”. “Con la fine del prestito, finisce anche il mio tempo qui”, ha spiegato il portiere. Muric è infatti in prestito dall’Ipswich e in questa stagione è sceso in campo 32 volte (43 i gol subiti) mostrandosi spesso affidabile. Classe 98’, nazionale kosovaro, in carriera ha giocato (oltre che in Premier) anche in Turchia, Olanda e Spagna. Quella in A con il Sassuolo è stata la sua unica esperienza italiana.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Sassuolo, la Premier guarda a Muharemovic e Konè

Calciomercato

Missione a Londra per il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali. Oggetto di interesse...

Genoa salvo: riscattato Colombo e De Rossi rinnova

calciomercato

Con la salvezza aritmetica del Genoa, raggiunta dopo la sconfitta della Cremonese, scatta...

L'Originale on tour, dal 1° giugno al via da Olbia

Calciomercato

Al via il 1° giugno la nuova edizione di Calciomercato - L'Originale nella versione estiva 'on...

Inter, scatta l'obbligo di riscatto di Akanji

dopo lo scudetto

Festa doppia per il centrale svizzero: dopo la conquista dello scudetto infatti scatta l'obbligo...

Mourinho: "Nessun contatto con il Real Madrid"

Calciomercato

L'allenatore del Benfica, accostato alla panchina del Real Madrid per la prossima stagione,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE