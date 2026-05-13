“Non intendo giocare per il Sassuolo nella prossima stagione”. A parlare è Arijanet Muric, portiere in forza in questa stagione ai neroverdi, che a gianlucadimarzio.com ha svelato: Ho informato il club che non voglio rimanere qua dopo questa stagione per motivi personali”. “Con la fine del prestito, finisce anche il mio tempo qui”, ha spiegato il portiere. Muric è infatti in prestito dall’Ipswich e in questa stagione è sceso in campo 32 volte (43 i gol subiti) mostrandosi spesso affidabile. Classe 98’, nazionale kosovaro, in carriera ha giocato (oltre che in Premier) anche in Turchia, Olanda e Spagna. Quella in A con il Sassuolo è stata la sua unica esperienza italiana.