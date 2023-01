Trovare il punto di equilibrio tra accordo con l’Uefa e le esigenze tecniche: questo il compito principale della società. Nei prossimi tre anni di mercato la Roma dovrà finire in attivo ogni sessione, considerando anche il monte ingaggi. Ci vorrebbero idee , una conoscenza del mercato di quei paesi dove si può comprare a prezzi convenienti ma da questo punto di vista finora si è visto poco. La Roma va su calciatori molto conosciuti, possibilmente a fine contratto , quando ha preso iniziativa sul mercato dei profili ancora non affermati non è andata bene: Reynolds, Svilar, Shomurodov, Celik e Vina. Tutti rimasti nell’anonimato (nel migliore dei casi).

Le piste Lukic e Frattesi

Ecco perché la Roma è tornata su Frattesi

I giocatori che piacciono sono in Italia: Lukic, per il quale il Torino chiede soldi e non scambio di cartellini; discorso differente invece per Frattesi. Il Sassuolo sarebbe interessato a Bove e Volpato ma la questione da superare è quella delle valutazioni economiche: per il Sassuolo Frattesi vale 35 milioni e con i cartellini di Bove e Volpato si arriverebbe alla metà, mentre per la Roma il valore dei suoi due giovani tesserati coprirebbe interamente la cifra. C’è la volontà forte di frattesi di tornare alla Roma e quella della Roma di accontentarlo, ma la trattativa parte da presupposti per niente facili da superare.