Visite mediche per il nuovo portiere Devis Vasquez

Mattinata di visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano per Devis Vasquez, nuovo portiere del Milan. Il giovane colombiano, arrivato dal Club Guaranì (in Paraguay) firmerà il contratto con il club rossonero dopo aver ottenuto l'idoneità sportiva. Classe '98, il portiere sudamericano arriva dopo il blitz di mercato della dirigenza del Milan che lo ha acquistato a titolo definitivo : il suo ingaggio rientra nell’ottica della società che punta sempre ad investire su dei giovani di prospettiva, ma non esclude altri innesti nel ruolo. Vasquez è arrivato ieri, 1 gennaio, di pomeriggio alla Malpensa.

Chi è Devis Vasquez

Devis Stiven Vasquez Llach è nato il 12 maggio del 1998, pochi giorni prima dello scudetto vinto dai rossoneri a Perugia. Non era quindi neanche nato quando il Milan vinse la Coppa Intercontinentale contro i suoi connazionali del Nacional de Medellin del più famoso portiere colombiano René Higuita. Vasquez è nato a Barranquilla, ha 24 anni ed è alto 1 metro e 93. Quella che l’aspetta non sarà la avventura in assoluto in Italia: nel 2017, con la maglia dei colombiani del Cortuluà, ha giocato due partite al torneo di Viareggio, in Toscana, sfidando tra l’altro la Primavera del Torino. Nel 2021 ha esordito in prima squadra con il Club Guaranì, nella prima divisione del Paraguay ma è diventato titolare a ottobre 2022. Oscar Cordoba, ex portiere anche lui colombiano del Boca Juniors, lo aveva consigliato al vice presidente del club argentino (e suo ex compagno) Juan Roman Riquelme.