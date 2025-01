Oggi, a mezzogiorno, Napoli e Manchester United si sono incontrate per discutere di Garnacho. La società inglese è disposta a venire incontro a quella azzurra e ha abbassato la propria richiesta per il cartellino da 75 milioni a 65, comprensivi di bonus. La sensazione è che a 60 si possa chiudere con il via libera di De Laurentiis

Segnali positivi per Garnacho al Napoli dopo l'incontro odierno tra la società azzurra e il Manchester United. Gli inglesi hanno abbassato le pretese: da 75 milioni sono scesi a 65 (55+10 di bonus, o 60+5). L'offerta del Napoli resta invece sui 50/55. La sensazione è che a 60 milioni si possa chiudere se De Laurentiis darà l'ok definitivo per l'ultimo rialzo: c'è una buona predisposizione da parte dello United nel venire incontro alle richieste del club italiano.

Sfumato Danilo, resta la possibilità Skriniar

Il Napoli però continua ad agire a 360 gradi e non solo per il sostituto di Kvaratskhelia. Sfuma invece l'arrivo di Danilo: il difensore avrebbe scelto il Flamengo per questioni familiari, nonostante la parola già data al club di De Laurentiis. Tra i possibili nomi in entrata, resta il nome di Skriniar del Paris Saint Germain. C'è bisogno però che il Psg liberi un altro slot per il prestito all'estero oltre a quello che permetta a Kolo Muani di essere ufficializzato dalla Juve. Altrimenti c'è anche l'ipotesi di trattenere Rafa Marin..