Nei prossimi giorni sono previsti degli incontri per il rinnovo del difensore slovacco, in scadenza a giugno. Anche in caso di risposta negativa all'offerta da 6 milioni più bonus, Skriniar resterebbe all'Inter fino al termine della stagione. Verranno gestiti diversamente i rinnovi degli over 30 (D'Ambrosio, Handanovic, Gagliardini e Dzeko), mentre nelle ultime ore è aumentato il pressing del Bayern per Sommer, portiere nel mirino dei nerazzurri CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Gennaio può essere il mese decisivo per il futuro di Milan Skriniar, in scadenza con l'Inter a giugno. I nerazzurri, infatti, vogliono sapere con anticipo quali sono le intenzioni del giocatore e attendono una risposta entro fine gennaio. Poi considerà l'offerta di rinnovo da 6 milioni di euro (che con i bonus può arrivare facilmente a 6,5 milioni) decaduta. Sono previsti degli incontri nei prossimi giorni. A prescindere dal rinnovo o meno a gennaio, però, l'Inter - che pensa di aver fatto il massimo sforzo economico - non lo cederebbe in questa sessione di mercato anche se decidesse di non prolungare. Sullo sfondo c'è sempre il Paris Saint Germain, interessato a Skriniar sin dalla scorsa estate.

Gli altri rinnovi leggi anche Inzaghi: "Credo alla rimonta, ho dubbi in attacco" Skriniar non è l'unico giocatore in scadenza a giugno. Nella lista ci sono anche D'Ambrosio, Handanovic, Gagliardini e Dzeko. Casi che, tuttavia, verranno gestiti in maniera diversa. Per politica aziendale, il club proporrà ai giocatori over 30 dei rinnovi annuali, con delle possibili eccezioni. A fine mercato, invece, si inizierà a ragionare sulle scadenza 2024, su tutti Bastoni e Calhanoglu.

Sommer, c'è il Bayern in forte pressing L'Inter, intanto, continua a monitorare Yann Sommer, portiere che i nerazzurri vorrebbero prendere a parametro zero per la prossima stagione. Tuttavia va registrato il forte pressing del Bayern Monaco che in queste ore sta spingendo per il numero uno del Borussia Monchengladbach, individuato per sostituire l'infortunato Neuer.