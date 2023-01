Inter, su Sommer c'è il pressing del Bayern

In entrata, invece, l'Inter continua a seguire Yann Sommer, obiettivo a zero per la prossima stagione. Il portiere del Gladbach, però, piace al Bayern Monaco, in forte pressing nelle ultime ore: lo svizzero, infatti, è il giocatore individuato dai bavaresi per sostituire l'infortunato Neuer.