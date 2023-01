In attesa di ufficializzare l’arrivo di Salvatore Esposito dalla Spal, lo Spezia sta chiudendo con la Fiorentina l’operazione Zurkowski. Tra le squadre interessante al centrocampista classe 1997 c'era anche l'Empoli, club con il quale il polacco ha giocato in passato (2020-2022) e per il quale avrebbe una leggera preferenza. Tuttavia, i rapporti tra Fiorentina ed Empoli sul mercato non sono mai stati troppo floridi e il club viola avrebbe trovato l'accordo con lo Spezia per il suo trasferimento.