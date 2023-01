Attraverso un comunicato ufficiale, la FIFA ha reso noto il nuovo regolamento per gli agenti di calciatori che entrerà in vigore dal prossimo 9 gennaio e che avrà un periodo di transizione fino al prossimo 1° ottobre. Tra le più importanti novità c'è l'introduzione di un tetto per gli stipendi percepiti dagli agenti

Negli ultimi tempi se n'era spesso parlato, ora è arrivata la riforma elaborata dalla FIFA per quanto riguarda l'esercizio della professione di agente di calciatori . Rispetto alla normativa vigente sono sostanzialmente tre le novità più importanti: 1- l'introduzione di un albo dei procuratori (al quale si accederà dopo un esame); 2- il divieto di rappresentanza multipla per cui un agente non potrà lavorare per più di una parte coinvolta nella trattativa a meno che non si tratti di calciatore e squadra aquirente; 3 - il tetto ai compensi.

Il comunicato della FIFA: "A seguito della loro approvazione da parte del Consiglio FIFA nel dicembre 2022, il nuovo regolamento FIFA per gli agenti di calcio (FFAR) entrerà in vigore lunedì 9 gennaio 2023, segnando così un passo fondamentale verso l'istituzione di un sistema di trasferimento di calcio più equo e trasparente. I nuovi regolamenti introducono standard di servizio di base per gli agenti di calcio e i loro clienti, tra cui un sistema di licenze obbligatorie, il divieto di rappresentanza multipla per evitare conflitti di interesse e l'introduzione di un massimale sulle commissioni degli agenti, il tutto con l'obiettivo di rafforzare la stabilità contrattuale, tutelare l'integrità del sistema di trasferimento e raggiungere una maggiore trasparenza finanziaria".

Quando entrerà in vigore il nuovo regolamento

"Mentre le procedure per ottenere una licenza ai sensi della FFAR entreranno in vigore lunedì prossimo, ci sarà un periodo di transizione prima dell'obbligo di utilizzare solo agenti di calcio con licenza e del tetto alle commissioni degli agenti, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2023. La FFAR sono stati approvati dal Consiglio FIFA nella riunione di Doha nel dicembre 2022 a seguito di un processo di consultazione molto solido e aperto condotto dalla FIFA dal 2018 e che ha coinvolto tutte le principali parti interessate del calcio internazionale. Il processo di consultazione e riforma della FIFA per il FFAR nel suo insieme è stato, ed è, pubblicamente accompagnato e sostenuto da varie istituzioni e organismi".