Il general manager giallorosso sul rinnovo del difensore inglese: "La voglia di continuare c’è sia da parte nostra che del calciatore". E sull'olandese: "Lavoriamo con l’entourage del calciatore per trovare una soluzione che accontenti entrambe le parti"

"La cessione di Karsdorp? Non è un giorno per parlare di mercato. Lavoriamo con l’entourage del calciatore per trovare una soluzione che accontenti entrambe le parti", così Tiago Pinto, general manager della Roma, a Dazn sul futuro del giocatore olandese. Il dirigente giallorosso ha dato anche qualche indicazione sul rinnovo di Chris Smalling: "Oggi è titolare, vedete quanto è determinante. La voglia di continuare c’è sia da parte nostra che del calciatore".