Dopo la sconfitta col Verona, il club sta valutando la posizione di Alvini. In caso di esonero, si fanno i nomi di Ballardini, D'Aversa, Semplici o Iachini come possibili sostituti

Sono ore delicate in casa Cremonese, reduce dalla sconfitta contro il Verona per 2-0. Il proprietario Arvedi, infatti, dopo le riflessioni post gara, sembra orientato a cambiare guida tecnica con la panchina di Massimiliano Alvini che attualmente è fortemente a rischio. La Cremonese è l'unica squadra che non ha ancora mai vinto: occupa l'ultimo posto della classifica con 7 punti (conquistati tra 7 pareggi e 10 sconfitte). Finora ha sempre riscosso consensi per la prestazione, quella che però è mancata a Verona. In giornata arriverà una decisione definitiva.