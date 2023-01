"Atletico de Madrid e Chelsea hanno raggiunto un accordo per il prestito di Joao Felix fino al termine della stagione in corso - si legge -. L'attaccante portoghese ha anche prolungato il contratto con il nostro club per un'altra stagione, fino a giugno 2027. João Félix è passato all'Atlético de Madrid nell'estate del 2019, all'età di 19 anni , dal Benfica, e ha collezionato un totale di 131 presenze ufficiali come giocatore biancorosso, segnando 34 gol e fornendo 18 assist. Sette di quei gol e sei di quegli assist sono arrivati ​​nella stagione 20/21, contribuendo all'undicesimo scudetto della nostra storia. Dall'Atletico de Madrid auguriamo a Joao Felix ogni successo in questa nuova fase professionale".

Il comunicato del Chelsea

"L'attaccante portoghese Joao Felix farà parte della rosa del Chelsea per il resto della stagione, essendosi trasferito a Stamford Bridge in prestito dall'Atletico Madrid. Il 23enne aveva già giocato per il Benfica in patria prima di trasferirsi nella capitale spagnola nell'estate del 2019, per una cifra record per entrambi i club. Un attaccante abile ed elegante, Joao Felix è più efficace quando si muove fluidamente sulla linea di attacco e si coinvolge nel gioco di costruzione. Joao Felix faceva parte della squadra dell'Atletico che ha vinto la Liga due stagioni fa e da ragazzo al Benfica, è stato anche campione del campionato, nella sua stagione d'esordio. Oltre alla gloria di squadra, il nazionale portoghese è stato riconosciuto individualmente, con il premio Golden Boy 2019 che lo ha premiato come miglior giovane giocatore d'Europa. È stato anche nominato Atleti Player of the Season la scorsa stagione dai tifosi del club. Alla Coppa del Mondo del Qatar, Joao Felix ha segnato un gol fondamentale nella partita di apertura del Portogallo, una vittoria per 3-2 sul Ghana e ha fornito due assist durante il torneo. Ha già 28 presenze".