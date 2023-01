Il Monza vuole Lirola, si lavora al prestito secco

Il Monza vuole riportare in Serie A un calciatore già visto nel nostro campionato: è Pol Lirola, esterno di proprietà del Marsiglia, ma attualmente in prestito all'Elche. Nelle prossime ore previsti contatti con il club francese, i biancorossi vorrebbero prenderlo in prestito senza obbligo di riscatto, lo spagnolo ha già dato il suo via libera. In Italia ha giocato con Juventus, Sassuolo e Fiorentina

Il Monza pensa a un rinforzo importante per la fascia destra. Il club brianzolo ha intavolato una trattativa importante per riportare in Serie A Pol Lirola, ex calciatore di Juventus, Sassuolo e Fiorentina. Il cartellino dello spagnolo appartiene al Marsiglia, ma attualmente l’esterno gioca in prestito all’Elche (con cui in questa stagione è sceso in campo 8 volte, segnando anche un gol). Lirola ha già dato il via libera alla sua partenza anticipata, nelle prossime ore ci saranno contatti con il Marsiglia. L’idea è portare il giocatore a Monza in prestito senza obbligo di riscatto. Non solo Lirola: per la difesa il Monza è interessato anche a Omar Colley della Sampdoria, per cui si potrebbe preparare un’offerta.