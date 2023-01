Salernitana e Verona continuano a essere molto attive sul mercato. Le due società si sono incontrate per provare a imbastire uno scambio che vedrebbe coinvolti quattro giocatori: Henry e Verdi finirebbero nella squadra di Nicola, Botheim e Valencia andrebbero all'Hellas. Si sta cercando di trovare la quadra dal punto di vista economico, anche considerando lo stipendio dei quattro elementi coinvolti. I campani è da tempo che corteggiano l'attaccante francese che, a suo tempo, era stato voluto con forza dal Verona. Nelle ultime due partite (le prime del 2023), tuttavia, non ha giocato per scelta tecnica. Lo stesso vale per Verdi, utilizzato solo a gara in corso. Nonostante la loro assenza, i gialloblù hanno raccolto punti in queste due giornate ed entrambi i giocatori rischiano di finire fuori dal progetto e in uscita per via anche degli ingaggi pesanti. Per Verdi, inoltre, si tratterebbe di un ritorno a Salerno dopo la salvezza ottenuta l'anno scorso. La Salernitana sarebbe disposta anche a cedere in cambio uno solo tra Botheim e Valencia e il Verona, dovesse venderli entrambi, avrebbe sicuramente bisogno di rimpiazzarli con almeno un attaccante. Al momento sono soprattutto Henry e Verdi che hanno espresso la volontà di portare a compimento questo scambio, il club di Iervolino sta cercando di accontentare i veneti inserendo delle contropartite. Per la Salernitana non sarebbe un problema prendere i due giocatori e poi pensare a cedere uno del reparto offensivo a un'altra squadra.

Il Verona chiude per Braaf e Zeefuik

Intanto il Verona due colpi in entrata li ha già chiusi. Sono state fissate per venerdì, infatti, le visite mediche di Jayden Braaf del Borussia Dortmund. L'attaccante, 20 anni, arriva in prestito e ha già giocato in Italia con la maglia dell'Udinese. Sempre venerdì svolgerà le visite mediche anche Zeefuik, terzino destro proveniente dall'Hertha Berlino.