Nessuna novità sul fronte rinnovo di Skriniar per l'Inter. I nerazzurri attendono dal difensore una risposta che non è ancora arrivata. Non sono in programma ulteriori appuntamenti nelle prossime ore. E, in ogni caso, l'offerta da 6 milioni più bonus avanzata dalla società non appare ritoccabile

Il calciomercato dell'Inter gira intorno al rinnovo di Milan Skriniar, il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno. La posizione della società nerazzurra è chiara, la volontà è quella di proseguire con il difensore slovacco. Al quale è stata avanzata una proposta importante: 6 milioni più bonus a stagione. Il massimo che può fare l'Inter, che non è intenzionata a rilanciare. Quello che filtra, infatti, è che la proposta del club non è ritoccabile. La situazione è dunque in continua evoluzione: al momento non risultano in programma incontri nelle prossime settimane tra l'entourage del giocatore e l'Inter, che attende dunque da Skriniar una risposta che non è ancora arrivata.