Una nuova casella da riempire dopo l' infortunio di Lazaro , che rischia di rimanere fuori a lungo. Per questo il Torino continua a muoversi sul mercato alla ricerca del profilo giusto da regalare sugli esterni a Ivan Juric. La società granata sta valutando una serie di giocatori che possano giocare a tutta fascia , sia in difesa che a centrocampo, e nelle ultime ore il mirino è finito su Stefan Lainer , austriaco classe '92 attualmente in forza al Borussia Moenchengladbach . In attesa di capire se possa essere considerato il giocatore ideale, il Toro ha fatto un primo sondaggio : non è detto, comunque, che Lainer sia il prescelto.

Le altre trattative

Non solo l'esterno, il Torino lavora anche per rinforzarsi in altri reparti. Per l'attacco è stato trovato l'accordo con Shomurodov, in uscita dalla Roma. Per l'uzbeko, però, non c'è ancora l'intesa totale con il club giallorosso: i granata infatti offronto 1 milione per il prestito con un diritto di riscatto fissato a 12 milioni, mentre la Roma vuole l'obbligo di riscatto. Infine fari puntati sui rinnovi: il primo dovrebbe essere quello di Adopo, decisivo con il gol al Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia, il cui contratto è in scadenza a giugno. Dovrebbe restare in granata anche Bayeye, che sembrava in uscita: la trattativa per il suo prolungamento è in corso.