Nuova avventura, e che avventura, per Riccardo Bigon. L’ex direttore sportivo del Bologna diventerà infatti nelle prossime ore il nuovo consulente tecnico del City Football Group, per il quale di occuperà di sviluppare dal punto di vista strettamente calcistico tutte le 12 società sparse per il mondo e controllate dall’azienda fondata da Mansour: Manchester City (Inghilterra), New York City (USA), Melbourne City (Australia), Yokohama F. Marinos (Giappone), Montevideo City Torque (Uruguay), Girona FC (Spagna), Sichuan Jiuniu (Cina), Mumbai City FC (India), Lommel SK (Belgio), Troyes (Francia), Palermo (Italia) e Club Bolivar (Bolivia, ma solo come partner). Bigon contribuirà alla costruzione, alla crescita e allo sviluppo di tutte queste squadre nel mondo, dopo aver operato con successo negli anni come direttore sportivo di Reggina, Napoli, Hellas Verona e Bologna, realizzando tante plusvalenze. Darà il suo apporto anche negli ultimi 15 giorni di calciomercato del Palermo in Italia, anche se non cambieranno chiaramente i vertici dirigenziali: il direttore sportivo del club siciliano rimarrà regolarmente, per il presente e per il futuro, Leandro Rinaudo. I due, peraltro, quando Rinaudo era calciatore, avevano già lavorato insieme e instaurato un ottimo rapporto, quando Bigon era direttore sportivo del Napoli.