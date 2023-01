Colpo da record per i Blues che hanno ufficializzato l'arrivo dell'esterno d'attacco classe 2001, proveniente dallo Shakhtar Donetsk. Mudryk si è accomodato già in tribuna per assistere alla gara tra Chelsea e Crystal Palace. Durante l'intervallo, il primo "incontro" con i tifosi: è sceso in campo con la bandiera dell'Ucraina TUTTI GLI ACQUISTI UFFICIALI ALL'ESTERO Condividi

A Stamford Bridge è il giorno di Mykhaylo Mudryk, attaccante ucraino classe 2001, ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Il club londinese lo ha annunciato tramite un comunicato, specificando che l'ex Shakhtar ha firmato un contratto di otto anni e mezzo per legarsi ai Blues. Un acquisto da record: il Chelsea lo ha prelevato per 100 milioni di euro, una cifra che colloca Mudryk al secondo posto tra i colpi più cari di sempre nel mercato di gennaio. Alle spalle di Coutinho, che nel 2018 si trasferì dal Liverpool al Barcellona per 135 milioni di euro.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti CLASSIFICA I colpi più cari di sempre a gennaio: Mudryk 2° Acquisto da record per il Chelsea che ha ufficializzato l'arrivo di Mykhaylo Mudryk, esterno d'attacco classe 2001 proveniente dallo Shakhtar Donetsk. Un trasferimento da 100 milioni di euro che entra prepotentemente nella classifica dei colpi più cari di sempre a gennaio. Qual è il più costoso? Ecco la top 20 assoluta (dati Transfermarkt) GLI ACQUISTI UFFICIALI ALL'ESTERO MUDRYK AL CHELSEA: È UFFICIALE Mykhaylo Mudryk è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Un acquisto da record per i blues che hanno prelevato l'esterno ucraino dallo Shakhtar Donetsk per 100 milioni di euro . Il giocatore ha firmato un contratto di otto anni e mezzo

Un acquisto da record per i blues che hanno prelevato l'esterno ucraino dallo Shakhtar Donetsk per . Il giocatore ha firmato un contratto di otto anni e mezzo Il trasferimento di Mudryk è tra i più cari di sempre a gennaio, ma non è al primo posto. Ecco la classifica 20) ANDY CARROLL 41 milioni di euro

Dal Newcastle al Liverpool

Gennaio 2011

Accanto a lui Luis Suarez, arrivato nella stessa finestra invernale ma per quasi la metà: 26,5 milioni dall'Ajax 19) JACKSON MARTINEZ 42 milioni di euro

Dall'Atletico Madrid al Guangzhou

Gennaio 2016

"Progetto interessante in questa fase della mia carriera" Dopo la firma, sono arrivate anche le prime parole di Mudryk. "Sono felice di firmare per il Chelsea - ha detto il calciatore ucraino -. Questo è un club enorme, in un campionato fantastico ed è un progetto molto interessante per me in questa fase della mia carriera. Sono entusiasta di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e non vedo l'ora di lavorare e imparare con Graham Potter e il suo staff". Todd Boehly, presidente del Chelsea, e Behdad Eghbali, comproprietario, hanno dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Mykhailo al Chelsea. È un talento estremamente entusiasmante che crediamo sarà un'aggiunta formidabile alla nostra squadra sia ora che negli anni a venire. Aggiungerà ulteriore profondità al nostro attacco e sappiamo che riceverà un caloroso benvenuto a Londra".

La prima volta a Stamford Bridge Intanto, Mudryk ha già avuto la possibilità di vedere "da vicino" i suoi nuovi tifosi e la sua nuova casa. Subito dopo la firma, infatti, si è accomodato in tribuna per assistere alla partita tra Chelsea e Crystal Palace, accompagnato dal direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk Darijo Srna. Durante l'intervallo, è entrato in campo in maglia Blues, avvolto nella bandiera dell'Ucraina, e ha potuto percepire il calore dei suoi nuovi tifosi che lo hanno accolto tra gli applausi.