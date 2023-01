Doppio affare tra granata e gialloblù: il centrocampista e il difensore potrebbero approdare alla corte di Ivan Juric, seppur in momenti diversi. Il serbo potrebbe raggiungere il suo ex tecnico già la prossima settimana, mentre il difensore completerebbe la stagione a Verona prima di muoversi in estate. Società al lavoro per chiudere presto l'accordo

Ieri sono scesi entrambi in campo a San Siro nella sofferta vittoria dell'Inter contro il loro Verona , ma per uno dei due potrebbe anche essere stata l'ultima partita in gialloblù. Ivan Ilic è vicino al trasferimento al Torino e la stessa rotta, seppur con qualche mese di ritardo, potrebbe essere percorsa anche dal difensore svedese Isak Hien.

A che punto è la trattativa

Dopo due stagioni e mezzo al Verona, di cui una allenato proprio da Juric, il centrocampista classe 2001 potrebbe vestirsi di granata già dalla prossima settimana. Il Torino lavora per chiudere la trattativa entro martedì e arricchire subito le scelte del proprio allenatore in mediana. Per quanto riguarda Hien, arrivato in Italia quest'estate e subito diventato un titolare dell'Hellas, il trasferimento avverrebbe solo in estate. Vagnati sta però cercando di includere anche lui nell'offerta imminente da recapitare a Verona.