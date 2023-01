Dopo il ritorno in panchina di Ranieri a Cagliari si pensa a un altro grande ex. Diventa concreta infatti la possibilità del rientro in Sardegna di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga ha già vestito la maglia dei sardi in tre occasioni: dal 2010 al 2014, nella stagione 2019-20 e da gennaio a giugno 2021. Attualmente Nainggolan è all'Anversa ma è finito ai margini della rosa del club belga ed è ufficialmente sul mercato