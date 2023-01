I blues con la nuova proprietà guidata da Todd Boehly stanno infiammando questa sessione di mercato invernale. L'acquisto per 70 milioni più bonus dell'esterno dello Shakhtar Donetsk, Mikhaylo Mudryk, vale un record particolare per la squadra inglese: nessuna società ha mai speso così tanto in una stagione. Il Chelsea era già presente due volte in questa classifica, ma non si tratta di un'eccezione. Gli ultimi anni sono stati segnati da cifre mai viste prima e sborsate dai soliti club. Dati Transfermarkt