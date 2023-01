L’avvocato dell’olandese, attualmente al Barcellona, smentisce i rumors che vorrebbero l’attaccante al centro di una trattativa tra i blaugrana e i nerazzurri: “Non ci sono negoziazioni in corso, non è una possibilità che stiano discutendo”. Secondo la stampa spagnola, Xavi avrebbe dato il suo ok per uno scambio con Brozovic

“Non ci sono negoziazioni in corso per Depay all’Inter. Posso smentire questi rumours perché non è una possibilità che stiamo discutendo”. Queste le parole a Sky Sport di Sebastien Ledure, avvocato dell'attaccante del Barcellona Memphis Depay. L’agente nega dunque l’esistenza di una trattativa tra Barcellona ed Inter che porterebbe a Milano il centravanti ex Lione.

Stampa spagnola: “Si lavora ad uno scambio Depay-Brozovic”

Secondo i media spagnoli, ci sarebbe anche l’ok di Xavi, fresco vincitore della Supercoppa di Spagna nella finale contro il Real Madrid, per uno scambio tra Marcelo Brozovic e Memphis Depay. Secondo Marca, l’allenatore blaugrana avrebbe scartato l’ipotesi Correa e non vorrebbe inserire Kessié nella trattativa che coinvolgerebbe soltanto Depay e Brozovic. Sull’olandese, sempre secondo il quotidiano madrileno, ci sarebbe anche l’Atlético Madrid dopo la partenza di João Felix destinazione Chelsea.

I numeri di Depay

In questa stagione, Depay ha giocato soltanto due partite in Liga, per un totale di 116’, segnando una rete. Non va meglio nelle coppe dove ha totalizzato 90’ in due match tra Champions e Coppa del Re. Sono invece cinque, con una rete, le presenze al Mondiale con la nazionale olandese.