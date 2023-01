Il recente rendimento di Boga ha convinto la Dea a non lasciarlo partire: la squadra di Gasperini ha rifiutato una proposta di acquisto da 15 milioni del Siviglia. Sirene inglesi su Zapata: nei prossimi giorni, l'Everton potrebbe presentare la sua offerta per l'attaccante colombiano

Sono ore movimentate in casa Atalanta dove, dopo l'8-2 rifilato alla Salernitana, si continua inevitabilmente a parlare di mercato. E di Jeremie Boga che, con 3 assist e 1 gol nelle ultime due partite giocate, sta ritrovando il sorriso, cambiando così i piani per il suo futuro. Il suo rendimento recente, infatti, ha convinto la Dea a prendere una decisione. L'ivoriano non è più nella lista dei cedibili dell'Atalanta, tanto che nei giorni scorsi la Dea ha ricevuto (e rifiutato) un'offerta dal Siviglia da 15 milioni di euro.

Offerta in arrivo dall'Everton per Zapata

Un altro protagonista del mercato, invece, potrebbe essere Duvan Zapata. L'attaccante colombiano, a Bergamo dal 2018, è stato richiesto dall'Everton: il club inglese presenterà un'offerta di prestito alla Dea, che riflette sulla situazione del giocatore. La volontà dell'Atalanta è quella di non cederlo in prestito: l'offerta dell'Everton, dunque, sarà rifiutata. La Dea potrebbe pensarci seriamente solo in caso di un'offerta per una cessione a titolo definitivo.