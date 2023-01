La Salernitana cerca il sostituto di Davide Nicola per la panchina. Il nome più forte è quello di Roberto D'Aversa, ma l'intesa con lui non è stata raggiunta e proprio per questo si continua a trattare. Nel frattempo, si valutano altri profili come Semplici, Di Francesco e Petkovic

Dopo l'esonero di Davide Nicola, la Salernitana continua a cercare il profilo giusto per la panchina. Il nome più forte è quello di Roberto D'Aversa (ex allenatore della Sampdoria, club con il quale attualmente è legato contrattualmente fino al termine della stagione), con il quale si continua a trattare, nonostante non ci sia ancora l'intesa. La società granata offre un contratto di 6 mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza. Nell'accordo, però, il club inserirebbe anche una clausola: nel caso in cui, nonostante la salvezza, la Salernitana non fosse soddisfatta, potrebbe non esercitare il rinnovo automatico pagando una penale. D'Aversa, che è andato incontro alla società campana su molti aspetti - economici e non solo -, da parte sua vorrebbe un contratto di un anno e mezzo, senza alcuna clausola.