La Fiorentina vicina a Brekalo: si può chiudere

Continua a essere molto attiva sul mercato la Fiorentina, sia per quanto riguarda le richieste per i suoi 'gioielli' che per il mercato in entrata. I viola insistono per portare a Firenze Josip Brekalo del Wolfsburg, lo scorso anno in prestito al Torino (32 partite e 7 reti). Il croato tornerebbe ben volentieri in Italia e i contatti proseguono in maniera incessante. L'intenzione è quella di chiudere in 48-72 ore per anticipare la concorrenza di Getafe e Monza. Il club viola è anche disposto a lasciare in favore dei tedesci una percentuale sull'eventuale futura rivendita.

No al Leicester per Nico Gonzalez

Sul fronte offerte, è arrivata un'altra risposta negativa da parte di Commisso al Leicester per l'ingaggio di Nico Gonzalez. Questo conferma l'intenzione da parte della società viola di dare continuità al progetto intrapreso senza voler cedere i giocatori migliori, ma all'occorrenza, la volontà di migliorare la rosa a disposizione di Italiano.