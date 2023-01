Il portiere svizzero non ha partecipato alla seduta odierna di allenamento del Borussia Mönchengladbach. Come riporta Sky Sports DE, sarebbe già in viaggio verso Monaco per sostenere le visite mediche

Non c'è ancora l'ufficialità ma Yann Sommer (che era anche nel mirino dell'Inter) si prepara a diventare un giocatore del Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Sky Sports DE, il portiere svizzero oggi non ha preso parte all'allenamento del Gladbach ed è già in viaggio per Monaco di Baviera, dove in serata sosterrà le visite mediche. L'arrivo di Jonas Omlin dal Montpellier al Borussia, infatti, ha dato il via libera alla cessione di Sommer che dovrebbe firmare un contratto fino al 2025 nell'ambito di un'operazione da circa 10 milioni di euro (8 milioni + 1,5 di bonus). Secondo i piani dei bavaresi, lo svizzero sostituirà Manuel Neuer, infortunatosi in vacanza e costretto a saltare il resto della stagione, e potrebbe essere già disponibile venerdì per la gara contro il Lipsia.