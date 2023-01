Calciomercato

Il Bayern Monaco ha trovato il sostituto di Manuel Neuer: ufficiale l'arrivo di Yann Sommer dal Borussia Mönchengladbach. Nuova avventura per l'ex attaccante del Torino Josef Martinez: è un nuovo giocatore dell'Inter Miami. Il Wolverhampton prende Sarabia dal PSG, mentre Tsygankov si trasferisce al Girona. Sono solo gli ultimi colpi di un mercato estero sempre in fermento. Ecco, in ordine cronologico, i principali affari ufficiali CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE