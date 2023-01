Il club giallorosso ha messo il classe '99 sul mercato ed è al lavoro con gli agenti del giocatore per trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le parti: la Roma chiede 40 milioni per lasciar partire Zaniolo, visto che il 15% della cifra dovrà essere corrisposta all'Inter. Il Tottenham del suo grande estimatore Paratici si è già mosso ma la formula del prestito con diritto (o obbligo condizionato) non convince i dirigenti giallorossi

Nicolò Zaniolo è ufficialmente sul mercato e potrebbe lasciare la Roma (e l'Italia) già in questa sessione di mercato. Il giocatore sembra ormai sempre più convinto all'idea di cambiare aria e gli agenti sono al lavoro con il club giallorosso per trovare una soluzione che possa accontentare ambo le parti. La società presieduta da Dan Friedkin è ferma da questo punto di vista: Zaniolo può partire solo a titolo definitivo per una cifra di circa 40 milioni o al massimo con un prestito con obbligo di riscatto . Anche perché i giallorossi dovranno corrispondere all'Inter il 15% di quanto incassato dalla cessione del classe 1999. Ovvio che Tiago Pinto e i dirigenti del club capitolino vogliano monetizzare il più possibile.

Il Tottenham ci prova

Fabio Paratici è da sempre un grande estimatore di Zaniolo, giocatore che aveva inserito tra i possibili obiettivi quando era ancora direttore sportivo della Juventus. E ora che l'attaccante è sul mercato non è un caso che, ad oggi, l'unica squadra ad essersi mossa sia proprio il Tottenham di Paratici. Gli Spurs, però, propongono un prestito con diritto di riscatto o al massimo con obbligo condizionato alla qualificazione in Champions League e ad altri traguardi raggiunti dalla squadra allenata da Antonio Conte. Una proposta che, come detto prima, la Roma non è disposta ad accettare per il monento. Vuole più garanzie, soprattutto lato economico.