Lo Spezia mette a segno la cessione più remunerativa della propria storia: il difensore polacco Jakub Kiwior approda all'Arsenal per 25 milioni di euro più bonus. In Liguria dal 2021, il classe 2000 con la maglia bianconera ha conquistato anche la titolarità della Polonia, con cui ha disputato l'ultimo Mondiale in Qatar

L'Arsenal pesca ancora in Italia per rinforzare la sua difesa. Dopo l'arrivo di Tomiyasu dal Bologna nell'estate 2021, i Gunners hanno chiuso l'acquisto di Jakub Kiwior dallo Spezia per 25 milioni di euro più bonus.

Cessione record per la squadra ligure

Il difensore polacco classe 2000 era stato portato in Italia dai bianconeri l'ultimo giorno del mercato estivo 2021. Ha esordito in campionato solo nel dicembre successivo, affermandosi pian piano come titolare della squadra di Motta, giocando sia nel suo ruolo naturale che davanti alla difesa in alcune partite. In estate è entrato nel giro della sua Nazionale e con la Polonia ha giocato da titolare i Mondiali in Qatar, incassando anche i complimenti di Lewandowski. Per lo Spezia si tratta della cessione più remunerativa della propria storia, la prima in assoluto in doppia cifra: finora il record apparteneva agli 8 milioni di euro con cui nel 2019 era stato venduto al Bruges l'attaccante David Okereke.