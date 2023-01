L'allenatore dei parigini ha parlato del possibile arrivo del difensore dell'Inter, in scadenza a giugno: "Non posso dire se verrà in questa sessione o la prossima estate, la dirigenza sta lavorando". Secondo l'Equipe, il Psg starebbe preparando un'offerta di 10-15 milioni di euro per acquistarlo subito

Milan Skriniar è sempre più vicino al Paris Saint Germain . Dopo le indiscrezioni arrivate dalla Francia nel giorni scorsi, adesso anche l'allenatore dei parigini, Christophe Galtier , si è sbilanciato sul difensore di proprietà dell'Inter: " Non posso dire se verrà qui in questa sessione o la prossima estate - ha detto in conferenza stampa - La dirigenza sta lavorando e io ho molto da fare con i miei giocatori". Parole che sanno di conferma del matrimonio in vista (senza una data certa se adesso o fra sei mesi) tra il Psg e lo slovacco che ha un contratto in scadenza a giugno con l'Inter.

Cessione a gennaio o in estate?

La differenza sta nella possibilità di cedere Skriniar in questo momento. Il difensore, che tramite il suo agente ha comunicato che non rinnoverà alle condizioni attuali poste dall'Inter (6 milioni più bonus, Skriniar ne chiede 8), potrebbe già firmare a parametro zero per la prossima stagione, ma secondo l'Equipe, il Paris Saint Germain avrebbe pronta un'offerta da 10-15 milioni di euro per acquistarlo subito. L'Inter, dal canto suo, ha fatto sapere che non cederà Skriniar a gennaio.