Il futuro di Milan Skriniar all’Inter è sempre più in dubbio, per non dire segnato. Alla fine, giugno o gennaio che sia, sarà separazione. Con tanta pace dei tifosi nerazzurri, che perderanno uno dei loro beniamini, e tanti soldi per lo slovacco, che a Parigi prenderà quasi un terzo in più rispetto a quanto offerto dall’Inter. Eh sì, perché come vi stiamo dicendo da tempo, i nerazzurri la loro mossa l’avevano fatta, proponendo al colosso difensivo il rinnovo di quel contratto che scadrà il prossimo 30 giugno: 6 milioni di euro a stagione più bonus, cifre da top player per il campionato italiano. Ma, come si sa, le sirene francesi-qatariote del Paris sono difficili da non ascoltare e Skriniar pare non solo averlo fatto, ma aver anche spostato il suo nuovo progetto economico-sportivo.