Calciomercato l'Originale a Madonna di Campiglio

Inizia oggi l’ultima, caldissima, settimana per le trattative della sessione invernale del calciomercato. Per l’occasione, una location d’eccezione è pronta ad accogliere da stasera il trio del Calciomercato di Sky: la perla delle Dolomiti di Brenta, Madonna di Campiglio. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna (Valerio Spinella) si trasferiscono in TRENTINO, in una vera baita di montagna, per raccontarci tutte le notizie, tra prestiti e cessioni dei calciatori. Grazie alla collaborazione con TRENTINO Marketing e Master Group Sport, questa edizione di gennaio, scandita dai primi 20 anni del programma, diventa quindi itinerante, con cinque puntate in diretta dall’hotel Carlo Magno. Appuntamento da stasera alle 23 su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.