Continua a tenere banco il caso Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma, chiedendo di non partecipare alla gara contro lo Spezia, si è di fatto messo sul mercato. Nonostante le parole di José Mourinho ("Credo che Nicolò sarà con noi il 1° febbraio), il club è pronto ad ascoltare offerte. Alle schermaglie di West Ham e Borussia Dortmund, ha fatto seguito un solo interessamento concreto: quello del Tottenham che vorrebbe il giocatore in prestito ma con un obbligo di riscatto (20-25 milioni) legato a presenze e all'eventuale qualificazione in Champions. Non c'è dunque certezza di riscatto e per questo, al momento, la Roma ha declinato questa proposta oltre alla differenza di valutazione che ne fa il club giallorosso (35-40 milioni). Se le condizioni dovessero cambiare, il Tottenham resterebbe in pole ma non è detto che non si possano percorrere altre strade. Ad esempio quella che porta al Milan che sarebbe una destinazione gradita al giocatore. Oggi ci sono stati i primi contatti con gli agenti del calciatore: i rossoneri potrebbero spingersi anche a un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League per portarlo a Milano, ma a una cifra non superiore ai 25 milioni di euro, bonus compresi.