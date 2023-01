Il centrocampista nerazzurro, in scadenza di contratto, aveva manifestato recentemente la volontà di giocare di più. Su di lui c’è adesso il club inglese che in Serie A ha già acquistato Freuler dall’Atalanta. Da valutare se l’eventuale affondo decisivo sarà già in questa sessione di mercato o se si punterà all’acquisto a parametro zero in estate

