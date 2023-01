Non c'è solo l'interesse dell'Aston Villa per il centrocampista bianconero. McKennie piace anche al Leeds: ci sono già stati i primi contatti tra le parti e adesso si continuerà a dialogare per trovare un punto d'incontro

Serene inglesi per Weston McKennie. Dopo l'interesse dell'Aston Villa, il centrocampista bianconero è finito nel mirino del Leeds che ha già avuto i primi contatti per il calciatore americano con la Juventus. Adesso si continuerà a dialogare per trovare un punto d'incontro. Tra l'altro, il club inglese ha una proprietà statunitense e un allenatore - Jesse Marsch - statunitense proprio come l'attuale centrocampista della Juventus. In caso di conclusione positiva, McKennie a Leeds troverebbe anche altri due connazionali a centrocampo: Tyler Adams e Brenden Aaronson.