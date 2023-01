Radja Nainggolan conferma il possibile ritorno in Italia alla Spal. Il centrocampista belga, ora svincolato dopo l'esperienza all'Anversa, è intervenuto a Radio Kiss Kiss confermando le indiscrezioni che lo vedrebbero nel mirino del club allenato da Daniele De Rossi: "Oggi l’ho sentito, abbiamo un’amicizia importante che va oltre il calcio. Se ha bisogno di me gli posso dare una mano. La SPAL non è l’unica squadra che mi vuole, ma cerco un progetto interessante. Daniele è al suo primo anno da allenatore e sono pronto ad aiutarlo". Il belga, inoltre, ha anche parlato così del suo ex allenatore alla Roma Luciano Spalletti: "Gli auguro di vincere lo scudetto che non ha vinto in passato. Io con lui mi son sempre trovato bene, lo sento ancora oggi, è un uomo che mi ha dato tanto. A Napoli sta sfruttando i giocatori nel modo migliore, si vede che gli azzurri sono molto uniti e di conseguenza molto forti".