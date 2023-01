Scambio di portieri sull'asse Napoli-Firenze: Gollini vestirà la maglia azzurra, mentre Sirigu volerà in Toscana. Oggi è la giornata delle visite mediche per entrambi, entro mercoledì sono previste le firme sui rispettivi contratti

Il Napoli si prepara ad accogliere Pierluigi Gollini. È fatta per l'arrivo del portiere classe 1995, coinvolto insieme a Salvatore Sirigu in uno scambio con la Fiorentina. Gollini si trasferirà in Campania con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre Sirigu farà il percorso inverso in prestito secco. Per entrambi è il giorno delle visite mediche (quelle di Gollini sono in corso): terminato l'iter medico, Gollini e Sirigu firmeranno i rispettivi contratti tra martedì sera e mercoledì mattina, prima di mettersi a disposizione di Spalletti e Italiano.