Il club blucerchiato ha finora segnato soltanto otto reti in campionato, nel mercato di gennaio è alla ricerca di una punta e tra i nomi più caldi c’è quello dell’attaccante macedone ex Palermo. Non solo attacco: La Samp aspetta una risposta dal centrale difensivo Dragovic, attualmente alla Stella Rossa, mentre per il centrocampo si punta al ritorno di Palumbo, oggi alla Ternana in B

È Ilija Nestorovski l’obiettivo principale della Sampdoria per rinforzare il parco attaccanti . Un reparto che, al momento, è il peggiore in Italia con appena otto gol segnati in 19 giornate. Il club blucerchiato ha già avviato i contatti con l’Udinese per portare alle dipendenze di Dejan Stankovic l’attaccante macedone classe 1990.

I numeri di Nestorovski

L'attaccante ex Palermo, è arrivato a Udine nel 2019 e nel club friulano ha collezionato 74 presenze, sette gol e cinque assist. Per il macedone sono 10 le presenze quest’anno in maglia bianconera, per un totale di 106’ con un gol e un assist. Sono invece due le presenze in Coppa Italia senza reti o passaggi vincenti. È quella con 11 gol e tre assist in 37 presenze con la maglia del Palermo nel 2016/17 la migliore stagione di Nestorovski in Serie A.

Non solo attacco: la Samp ci prova per Dragovic e Palumbo

Oltre alla punta, la Samp è alla ricerca di un difensore centrale: il club è in attesa di una risposta dalla Stella Rossa per l’austriaco di origini serbe Aleksandar Dragovic, classe 1991. Per il centrocampo, invece, si punta al ritorno in maglia blucerchiata del 26enne Antonio Palumbo, attualmente alla Ternana.