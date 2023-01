Dopo qualche giorno di stand-by, il Torino è tornato a fare sul serio per Ivan Ilic, centrocampista del Verona e della Nazionale serba. Il club di Cairo è disposto ad aumentare la prima offerta per cercare di convincere l'Hellas a cedere il giocatore. Su Ilicic resta, infatti, vivo l'interesse dell'Olimpique Marsiglia che ha offerto al club veneto 16 milioni di euro più 3 di bonus per assicurarsi il cartellino del giocatore. Il Torino ha aumentato la sua precedente offerta di 3 milioni di euro, raggiungendo, in totale, 14 milioni, più bonus. A questa offerta c'è da aggiungere l'eventuale offerta per il cartellino di Hien che però resterebbe a Verona almeno fino a giugno. Dunque, il Torino non pareggia l'offerta dell'OM ma fa leva sulla volontà del giocatore di rimanere in Italia. Una volontà che potrebbe indurre da una parte il Torino a fare un altro piccolo sforzo e il Verona a cedere il giocatore al club di Cairo. A tal proposito, si attendono risposte nelle prossime ore e come già detto molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore che da una parte vuole che il suo attuale club, il Verona, venga accontentato nelle richieste e dall'altra preferisce rimanere in Italia.